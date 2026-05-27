Туристов предупредили о новой ловушке с жильем на курортах

Мошенники начали использовать новую схему с символическим переводом в один рубль при бронировании жилья на российских курортах, рассказал ТАСС эксперт "Народного фронта. Аналитика" Галактион Кучава. После такой оплаты туристов переводят в мессенджеры и отправляют ссылки на поддельные сайты для кражи персональных данных.

Самая актуальная схема - объявления с красивыми видео и фото квартир со свежих аккаунтов с накрученными просмотрами по цене в несколько раз ниже рынка. Мошенники предлагают "закрепить" бронь переводом одного рубля, после чего уводят жертву в мессенджеры и отправляют ссылку на поддельный сайт бронирования, — заявил Кучава.

Кучава также предупредил, что аферисты нередко используют снимки чужой недвижимости из других регионов. После получения предоплаты или залога объявления исчезают, а связаться с авторами публикаций уже невозможно.

