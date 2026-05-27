Конфликт с Успенской, поддержка Киркорова, личная жизнь: как живет Чеботина

Певица Люся Чеботина продолжает творческую деятельность в России. Что известно о ее личной жизни и конфликте с исполнительницей Любовью Успенской?

Конфликт с Успенской и поддержка Киркорова

Чеботина прокомментировала конфликт с Успенской и призналась, что была удивлена резкими высказываниями артистки, передает корреспондент NEWS.ru. После перемен в ее личной жизни в 2023 году общение между ними фактически прекратилось, отметила певица.

Успенская перестала отвечать на звонки и сообщения после событий в ее личной жизни, рассказала Чеботина. Она также дала понять, что считает странным выносить подобные недопонимания в публичное пространство, не обсудив все лично.

Артистка подчеркнула, что не держит обиды и не испытывает злости из-за произошедшего конфликта. Чеботина всегда допускает возможность примирения и предпочитает решать подобные вопросы в личном разговоре.

Отдельно певица поблагодарила певца Филиппа Киркорова за поддержку в этой ситуации. По словам Чеботиной, артист встал на сторону справедливости, а она сама считает его близким другом.

Личная жизнь

Люся Чеботина состояла в отношениях с музыкантом Юрием Киселевым (ЮрКиссом) — сыном владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева и телеведущей Елены Север.

В интервью Надежде Стрелец исполнительница рассказала, что испытывала искренние чувства к Киселеву, но его отношение к ней осталось для нее загадкой. По словам Чеботиной, ЮрКисс бросил ее вскоре после Дня всех влюбленных.

«Я до сих пор сама не понимаю, что это было. Для меня было загадкой, почему парень ведет себя так, как будто бы мы пара, а я в этот момент не знаю, как реагировать... С моей стороны это все было искренне, и я его очень любила», — сказала она.

Чеботина также в шоу «Что о тебе думают?» опровергла домыслы о том, что бывший возлюбленный помогал ей финансово.

«Встречаться с богатым — это не равно получать его блага. ЮрКисс мне не помогал финансово, он мне не платил, не давал денег на хотелки, не дарил дорогие подарки — такого ничего не было», — заметила она.

По словам Чеботиной, сейчас она находится в отношениях. Певица уже познакомила возлюбленного с мамой, а также с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, который «благословил» их союз. Имя избранника она не раскрывает.

Чем сейчас занимается Чеботина

Люся Чеботина продолжает творческую деятельность. Она записывает песни и выступает на концертах.

9 апреля состоялась девятая по счету музыкальная премия «Жара Music Awards», где Чеботина получила награду «Певица года».

