Юрий Лоза прошелся по Успенской после скандала с Чеботиной Юрий Лоза заявил, что не понимает статуса Любови Успенской на эстраде

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал конфликт между певицами Любовью Успенской и Люсей Чеботиной, заявив, что не поддерживает ни одну из сторон, передает Teleprogramma.org. Лоза также усомнился в звездном статусе королевы шансона.

Давайте «Кабриолет», слова которого написал Илья Резник, отдадим другой певице, той же Славе или Ирине Дубцовой. Что изменится? Для меня у них статуса нет, — заявил Лоза.

Конфликт между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной начался после того, как певица публично высказалась о молодой коллеге. Позднее ситуацию прокомментировали мать и директор Чеботиной, а затем и сама исполнительница. Обсуждение вызвало широкий резонанс в Сети, где мнения пользователей разделились.

Ранее Юрий Лоза заявил, что образ его коллеги Ларисы Долиной вышел за рамки шоу-бизнеса и стал частью интернет-культуры. Он отметил, что фамилия артистки теперь используется как имя нарицательное и превратилась в мем. Лоза добавил, что певица еще долго будет «на слуху», однако усомнился в качестве такой популярности.