08 мая 2026 в 19:57

«Только под фанеру»: Лоза набросился на современных исполнителей песен ВОВ

Лоза раскритиковал современных артистов за плохое исполнение военных песен

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза в интервью Общественной Службе Новостей раскритиковал современных артистов за то, что они не создают новых песен к 9 Мая. По его словам, эстрада уже много лет использует старые советские хиты, а пробиться на сцену талантливым авторам, способным написать достойные композиции о войне, практически невозможно.

Вот мы и терпим различных бесталанных существ, которые поют только под фанеру, но даже под нее не научились открывать свой рот, чтобы попасть в такт, — заявил Лоза.

Музыкант добавил, что лишь немногие из нынешних исполнителей смогли предложить слушателям хорошие произведения о Великой Отечественной войне. Индустрии, считает музыкант, остро не хватает новых сильных песен, приуроченных к этой дате.

Ранее поэт-песенник Илья Резник заявил, что в современном обществе появились хорошие песни, посвященные СВО. Он отметил композиции, которые сочиняют сами военные, назвав их искренними и потрясающими. По мнению Резника, композиции такого формата не угасают, что не может не радовать.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
