08 мая 2026 в 19:55

Зеленский сделал громкое заявление о перемирии на фоне атак ВСУ

Зеленский: Киев будет соблюдать перемирие, если его будет придерживаться Москва

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Киев будет соблюдать режим прекращения огня при условии, что его будет придерживаться Москва, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Будем действовать абсолютно зеркально. <…> Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, — подчеркнул глава государства.

В Минобороны ранее сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие, объявленное в дни празднования 9 Мая. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

В Херсонской области между тем подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями после атаки ВСУ. Медики не смогли спасти 15-летнюю школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови. Также при ударах погиб отец девочки. Глава региона Владимир Сальдо предупредил, что преступления Киева не останутся без ответа.

