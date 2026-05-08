08 мая 2026 в 20:11

Путин объяснил, как удалось избежать трагедии при атаке ВСУ на Ростов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Профессиональная и слаженная работа российских авиадиспетчеров помогла избежать трагических последствий во время атаки Украины на Ростов-на-Дону, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, удар ВСУ мог бы сказаться на безопасности гражданского транспорта.

К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров, — сказал российский лидер.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе была отражена атака беспилотников и ракеты. По его словам, зафиксированы последствия на земле в ряде населенных пунктов, включая Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и Мясниковский район.

До этого стало известно, что не менее 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России, работа которых была приостановлена. Наиболее сложная обстановка сложилась в Сочи, где ситуация усугубилась масштабными сбоями в графике полетов за последние двое суток.

Власть
Ростов-на-Дону
Владимир Путин
ВСУ
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

