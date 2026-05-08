Путин объяснил, как удалось избежать трагедии при атаке ВСУ на Ростов Путин: хорошая работа диспетчеров помогла избежать трагедии при атаке на Ростов

Профессиональная и слаженная работа российских авиадиспетчеров помогла избежать трагических последствий во время атаки Украины на Ростов-на-Дону, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, удар ВСУ мог бы сказаться на безопасности гражданского транспорта.

К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров, — сказал российский лидер.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе была отражена атака беспилотников и ракеты. По его словам, зафиксированы последствия на земле в ряде населенных пунктов, включая Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и Мясниковский район.

До этого стало известно, что не менее 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России, работа которых была приостановлена. Наиболее сложная обстановка сложилась в Сочи, где ситуация усугубилась масштабными сбоями в графике полетов за последние двое суток.