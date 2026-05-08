В Ростовской области отразили атаку БПЛА и ракеты Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области была отражена атака беспилотников и ракеты, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, жертв в результате инцидента нет, однако зафиксированы последствия на земле в ряде населенных пунктов, включая Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и Мясниковский район.

В Таганроге падение горящих фрагментов беспилотника повредило гараж в частном домовладении. Открытого горения не возникло, последствия локализованы.

В селе Чалтырь Мясниковского района частично разрушена кровля частных домов и повреждено остекление. Также произошло возгорание дерева, которое было потушено. В промышленной зоне района после падения ракеты загорелись складские помещения, произошло частичное обрушение здания склада. Пожар локализован.

В Ростове-на-Дону в результате падения обломков БПЛА повреждены жилые дома, грузовой автомобиль, а также зафиксировано возгорание административного здания. В Батайске повреждены кровля и окна хозяйственной постройки.

Губернатор отметил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется и призвал жителей соблюдать осторожность. Информация о последствиях продолжает уточняться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Он уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.