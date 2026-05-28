«Будем учитывать это»: МИД России ответил на отказ Армении в аккредитации Захарова: отказ Армении в аккредитации наблюдателям из России вызвал непонимание

Отказ Армении в аккредитации на парламентские выборы ряду российских наблюдателей вызывает глубокое сожаление и непонимание, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Москва учтет это в отношениях с Ереваном.

Решение об отказе в аккредитации россиян вызывает у нас глубокое сожаление и непонимание. Но, помимо всего прочего, помимо сожаления и непонимания, мы не готовы принять эту логику и будем вынуждены учитывать это в нашей дальнейшей работе с Ереваном, — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что Россия видит парад заключенных Арменией деклараций со странами ЕС, которые стремятся нанести Москве «стратегическое поражение». Москва отмечает демонстративное попустительство Еревана западной кампании по разжиганию антироссийских настроений.

Также представитель внешнеполитического ведомства сообщила, что Москва будет делать выводы насчет дальнейшего развития отношений с Арменией по делам, а не по словам. Российская сторона слышит заявления официальных армянских лиц о намерении Еревана сохранить отношения.