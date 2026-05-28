28 мая 2026 в 15:57

В Госдуме раскрыли истинное отношение администрации Трампа к Украине

Слуцкий: администрация Трампа дистанцируется от поддержки Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация президента США Дональда Трампа дистанцируется от дальнейшей поддержки Украины, сказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, это связано с попытками Киева саботировать любые усилия по урегулированию конфликта.

Администрация Трампа, предприняв значительные усилия для дипломатического решения украинского конфликта, но видя их прямой саботаж со стороны европейских столиц и укрохунты, дистанцируется от дальнейшей поддержки киевского режима, — заметил депутат.

Слуцкий обратил внимание, что в своих последних заявлениях глава Госдепа Марко Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО, которые потребовал передать Киев. Кроме того, Вашингтон не стал осуждать удары возмездия, которые ВС РФ нанесли по Украине в ответ за атаку на Старобельск, напомнил парламентарий.

Вашингтон здесь ведет себя мудрее и конструктивнее Брюсселя, не желая подвергать потенциальной опасности своих дипломатов и провоцировать конфликт с Москвой. А чаша терпения России переполнена. И мы об этом предупредили всех, — заключил Слуцкий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ставит перед ВСУ все новые задачи террористического характера, а Запад при этом призывает Киев не снижать обороты. По ее словам, украинское руководство пользуется активной военно-политической поддержкой стран НАТО и ЕС.

Власть
США
Украина
Леонид Слуцкий
Марко Рубио
Кристина Воронина
Елена Васильченко
