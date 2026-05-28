Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 16:38

Нарколог объяснил, почему подростки начинают курить

Нарколог Криницкий: подростки начинают курить из-за незрелости психики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подростки начинают курить из-за незрелости психики, рассказал «Татар-информ» заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Степан Криницкий. Он отметил, что сейчас наибольшей популярностью у молодежи пользуются вейпы.

Чаще всего люди начинают курить в подростковом возрасте. Причиной могут быть незрелость психики, желание подражать старшим, желание испытать новые ощущения. Ребенок не задумывается о последствиях. Дети в принципе не боятся заболеть, не боятся смерти, — рассказал Криницкий.

Нарколог подчеркнул, что вейпы не являются безопасной заменой сигарет. По его словам, в электронных сигаретах никотина больше в 20 раз, чем в обычных.

Ранее психолог Никита Иванов рассказал, что бросать курить надо с правильным психологическим настроем, тогда процесс будет идти легче. По его словам, обязательно нужно поменять привычные ритуалы, связанные с курением, и выработать новые.

Здоровье
наркологи
курение
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Был денацифицирован»: американский наемник умер в зоне СВО
В «Спартаке» назвали цель на следующий сезон РПЛ
Юрист назвал категорию продавцов, которую избегают при покупке квартиры
Захарова сообщила о попытке Европы вбить клин между Россией и Белоруссией
«Пятёрочка» и «Линия Жизни» обеспечили детских хирургов рентген-комплексом
Называли ребенка озабоченным: сотрудник детсада сел на 13 лет за растление
В США может появиться новая купюра с лицом Трампа
«Радиостанция Судного дня» заговорила об индейцах после «паранойи»
Захарова раскрыла, какую ошибку допустила Чехия в деле митрополита Илариона
Ректор Бауманки рассказал об изменениях в сдаче экзаменов в 2026 году
Шойгу раскрыл, когда произойдет анонсированный Россией удар по Киеву
Умер один из разработчиков герба России
Нарколог объяснил, почему подростки начинают курить
Стало известно, почему российская «Сфера» заменит Starlink в ряде стран
«Кололись и плакали»: в МИД ответили анекдотом на попытки ЕС надавить на РФ
Невролог объяснила, как проявляется стресс после ЕГЭ
Ректор МГТУ им. Баумана оценил влияние отказа от Болонской системы
Скрытые убытки: как дефекты эксплуатации здания съедают прибыль
«Осознанный» законопроект о «красивых» госномерах вновь внесли в Госдуму
Ректор МГТУ им. Баумана раскрыл ожидания от реформы высшего образования
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.