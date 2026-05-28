Нарколог объяснил, почему подростки начинают курить

Подростки начинают курить из-за незрелости психики, рассказал «Татар-информ» заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Степан Криницкий. Он отметил, что сейчас наибольшей популярностью у молодежи пользуются вейпы.

Чаще всего люди начинают курить в подростковом возрасте. Причиной могут быть незрелость психики, желание подражать старшим, желание испытать новые ощущения. Ребенок не задумывается о последствиях. Дети в принципе не боятся заболеть, не боятся смерти, — рассказал Криницкий.

Нарколог подчеркнул, что вейпы не являются безопасной заменой сигарет. По его словам, в электронных сигаретах никотина больше в 20 раз, чем в обычных.

Ранее психолог Никита Иванов рассказал, что бросать курить надо с правильным психологическим настроем, тогда процесс будет идти легче. По его словам, обязательно нужно поменять привычные ритуалы, связанные с курением, и выработать новые.