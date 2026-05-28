Эффект фасада: как чистота здания влияет на его стоимость

Когда речь заходит об оценке коммерческой недвижимости, принято говорить о локации, транспортной доступности, классе объекта и техническом состоянии инженерных систем. Но есть фактор, который профессиональные оценщики и опытные девелоперы хорошо знают, хотя редко выносят в публичное поле: визуальное впечатление от здания — его чистота и ухоженность — напрямую влияет на рыночную стоимость объекта и условия аренды.

«Эффект фасада» — так в профессиональном сообществе называют феномен, при котором первое визуальное впечатление от здания формирует ожидания относительно всего объекта. И эти ожидания материализуются в цифрах.

Что говорят цифры

Исследования рынка коммерческой недвижимости в крупных российских городах показывают: арендные ставки на объекты с высоким уровнем эксплуатационного обслуживания в среднем на 12–18% выше, чем на сопоставимые по техническим характеристикам здания с ненадлежащим содержанием. Разница возникает не из-за лучшего расположения или более современной инженерии — исключительно из-за уровня ухода за объектом.

Еще более показательна ситуация на рынке купли-продажи. Объекты, регулярно проходившие профессиональное обслуживание и имеющие задокументированную историю эксплуатации, продаются быстрее и с меньшим дисконтом. По данным брокеров коммерческой недвижимости, разрыв в ликвидности между «ухоженным» и «запущенным» объектом может достигать 20–25%.

Психология первого впечатления

Принимая решение об аренде офиса или торгового помещения, руководитель компании неосознанно экстраполирует то, что видит снаружи и в общественных зонах, на представление о том, как здесь будет работаться. Грязный фасад, разводы на стеклах, непрезентабельный вход, неприятный запах в лифтовом холле — все это формирует ощущение, что объектом никто не занимается. И это ощущение трансформируется в конкретный вопрос: «А что здесь еще не работает?»

По данным психологических исследований в сфере потребительского поведения, до 70% первых впечатлений от помещения формируется в течение первых 30 секунд — до того, как человек успевает рационально оценить технические характеристики. Именно поэтому управляющие компании премиальных объектов инвестируют в поддержание безупречного вида как в маркетинговый инструмент.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Входная группа как лицо здания

Профессионалы рынка выделяют несколько ключевых зон, которые в наибольшей степени влияют на восприятие объекта: входная группа, лифтовые холлы, санузлы и парковочное пространство. Эти зоны — первое, что видит потенциальный арендатор, и последнее, что видит действующий, уходя домой. Их состояние определяет общее впечатление от объекта.

Интересно, что инвестиции в поддержание этих зон в образцовом состоянии несопоставимо меньше, чем выгоды от более высоких арендных ставок или более быстрого заполнения вакансий. Ухоженный объект в правильной локации может генерировать доходность на несколько процентных пунктов выше, чем аналогичный, но запущенный — просто за счет первого впечатления.

Чистота как маркетинг

В последние годы крупные управляющие компании начали рассматривать профессиональный клининг и техническое обслуживание не как операционные расходы, а как инвестицию в позиционирование объекта. Логика проста: если объект выглядит премиально, он может претендовать на премиальную ставку.

Специалисты «Империи решений» отмечают устойчивый тренд: собственники коммерческих объектов все чаще обращаются за комплексным обслуживанием не в момент, когда «все совсем плохо», а на этапе предпродажной подготовки или перед сменой арендатора, чтобы объект произвел максимально сильное впечатление на потенциальных клиентов.

«Мы часто работаем как часть предпродажного стайлинга объекта, — рассказывают эксперты рынка. — Когда здание выглядит ухоженным, переговоры об арендной ставке или цене продажи идут принципиально иначе. Собственник занимает более сильную позицию».

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Долгосрочный эффект системного обслуживания

Важно понимать: разовая «генеральная уборка» перед показом — не то же самое, что системное обслуживание. Опытный арендатор или покупатель увидит разницу между объектом, за которым следят постоянно, и тем, где «навели марафет» к визиту. Состояние напольных покрытий, степень износа отделки, качество работы вентиляции — все это говорит о реальной истории эксплуатации объекта.

Именно поэтому «Империя решений» строит работу на основе долгосрочных сервисных контрактов, а не разовых выездов. Системный подход к обслуживанию создает накопленный эффект: каждый год ухоженного состояния объекта прибавляет к его рыночной привлекательности, а не убавляет.

Чистота здания — это не опциональная «красота». Это управленческое решение, которое имеет измеримую финансовую ценность. И рынок коммерческой недвижимости это хорошо знает.

