Историк раскрыл принцип правильной работы с информацией по СВО

Историк Драбкин: об ошибках военных говорить нужно, но с осторожностью

В ходе специальной военной операции говорить о недостатках в работе военных нужно, но с осторожностью, чтобы это приносило пользу, сказал NEWS.ru военный историк Артем Драбкин. По его словам, именно подобная работа над ошибками позволяет России выигрывать в конфликте.

Я считаю, что полезная информация — не только положительная. Недостатки тоже нужно вскрывать, потому что иначе мы работу над ошибками не проведем. А ошибки есть — куда без них? Не ошибается только тот, кто ничего не делает. И вот в этом надо быть очень внимательным, чтобы выдавать не «чернуху», а что-то действительно полезное, — сказал Драбкин.

Он отметил, что работу над ошибками можно вести прямо в разгар боевых действий. Поскольку их характер меняется и надо успевать за этими изменениями.

Обязательно, без этого никак. Боевые действия каждые полгода меняют свой характер. Если бы мы не вели работу над ошибками, мы бы уже давно проиграли, — сказал Драбкин.

