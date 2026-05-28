Юрист рассказал, какая ответственность грозит беременным за преступления Юрист Соловьев: беременность не освобождает от суда за преступления

Беременность не является причиной освобождения от уголовной ответственности по закону, сообщил NEWS.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, будущая мать — такой же гражданин, как любой другой человек.

Если беременная женщина совершила преступление, то она должна за него отвечать, как любой другой человек. Поэтому делать беременность особым случаем для освобождения от уголовной ответственности нельзя, — отметил Соловьев.

Эксперт подчеркнул, что для женщин, совершивших тяжкие преступления, не предусмотрено пожизненное лишение свободы. Они не отбывают наказание в исправительных учреждениях в таких строгих условиях, как мужчины. При этом для беременных существует ряд поблажек.

