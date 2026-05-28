ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:42

Юрист рассказал, какая ответственность грозит беременным за преступления

Юрист Соловьев: беременность не освобождает от суда за преступления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Беременность не является причиной освобождения от уголовной ответственности по закону, сообщил NEWS.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, будущая мать — такой же гражданин, как любой другой человек.

Если беременная женщина совершила преступление, то она должна за него отвечать, как любой другой человек. Поэтому делать беременность особым случаем для освобождения от уголовной ответственности нельзя, — отметил Соловьев.

Эксперт подчеркнул, что для женщин, совершивших тяжкие преступления, не предусмотрено пожизненное лишение свободы. Они не отбывают наказание в исправительных учреждениях в таких строгих условиях, как мужчины. При этом для беременных существует ряд поблажек.

Ранее и. о. заведующей гинекологическим отделением филиала ГлавУпДК при МИД России Екатерина Шрух рассказала, что после 45 лет можно забеременеть без использования ЭКО и родить самостоятельно. Она отметила, что естественная беременность возможна, но вероятность ее снижается.

Гинеколог подчеркнула, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна в этом возрасте становится выше, но большинство детей появляются на свет здоровыми. По словам Шрух, известны случаи естественного зачатия в 50 лет.

Общество
преступления
правонарушения
беременные
дети
тюрьмы
женщины
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ
Ведьма предсказала судьбу Зеленского, следующий шаг по Украине: что дальше
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в столичном тире
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.