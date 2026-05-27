Онколог рассказала о безопасных способах лечения рака у беременных Онколог Паяниди: для лечения рака у беременных используют химиотерапию

Для лечения рака у беременных применяют химиотерапию, рассказала KP.RU врач-онколог, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Юлия Паяниди. Она отметила, что при таком заболевании не всегда необходимо кесарево сечение.

Основной метод лечения рака у беременных женщин — химиотерапия. Подбираются наиболее щадящие препараты, дозировки, режим приема. Также в ряде случаев возможно хирургическое лечение, удаление опухоли. При этом существует достаточно много ограничений: особый подбор анестезии, длительность операции — не более 90–120 минут, срок беременности — не более 20 недель, — рассказала Паяниди.

Онколог подчеркнула, что при курсе химиотерапии возможен перерыв около двух или трех недель перед родами, несмотря на то, что обычно прерывать терапию крайне нежелательно. По ее словам, такой способ лечения также запрещен в первом триместре беременности.

Ранее врач Айна Кузумова рассказала, что эластография с УЗИ может помочь выявить рак груди при менопаузе. Она отметила, что в этот период гормональный фон становится нестабильным.