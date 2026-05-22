22 мая 2026 в 13:39

Юрист рассказал, какое наказание грозит за купание в неположенных местах

Юрист Пирогов: за купание в фонтане россиян могут арестовать на 15 суток

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россиян могут арестовать на 15 суток за купание в неположенных местах, например, в фонтане, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, ответственность за подобные нарушения устанавливают местные власти, поэтому суммы взысканий в Москве, Санкт-Петербурге или Калининграде будут разными.

Купание в неположенном месте — это административное правонарушение, и размеры штрафов различаются в зависимости от региона. Дело в том, что ответственность устанавливается местными властями, поэтому в Москве, Санкт-Петербурге или небольшом городе суммы будут разными. Например, в столице штраф составляет до 2,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — до 1 тыс. рублей. В Калининграде могут оштрафовать уже на сумму до 3 тыс. рублей. Интересно, что купание в фонтанах тоже сулит наказание. Его часто квалифицируют как мелкое хулиганство, за которое могут арестовать на срок до 15 суток, — сказал Пирогов.

По его словам, штрафы за подобные правонарушения могут выписывать сотрудники полиции, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, а также спасатели МЧС. Юрист отметил, что последние зафиксируют нарушение и передадут материалы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности.

Ранее юрист Маргарита Черкасова заявила, что загорать в общественных местах не запрещено, если не нарушается установленный порядок. По ее словам, правила поведения перед посещением лучше узнавать заранее.

Общество
россияне
штрафы
правонарушения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
