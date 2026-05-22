Юрист рассказал, какое наказание грозит за купание в неположенных местах Юрист Пирогов: за купание в фонтане россиян могут арестовать на 15 суток

Россиян могут арестовать на 15 суток за купание в неположенных местах, например, в фонтане, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, ответственность за подобные нарушения устанавливают местные власти, поэтому суммы взысканий в Москве, Санкт-Петербурге или Калининграде будут разными.

Купание в неположенном месте — это административное правонарушение, и размеры штрафов различаются в зависимости от региона. Дело в том, что ответственность устанавливается местными властями, поэтому в Москве, Санкт-Петербурге или небольшом городе суммы будут разными. Например, в столице штраф составляет до 2,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — до 1 тыс. рублей. В Калининграде могут оштрафовать уже на сумму до 3 тыс. рублей. Интересно, что купание в фонтанах тоже сулит наказание. Его часто квалифицируют как мелкое хулиганство, за которое могут арестовать на срок до 15 суток, — сказал Пирогов.

По его словам, штрафы за подобные правонарушения могут выписывать сотрудники полиции, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, а также спасатели МЧС. Юрист отметил, что последние зафиксируют нарушение и передадут материалы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности.

Ранее юрист Маргарита Черкасова заявила, что загорать в общественных местах не запрещено, если не нарушается установленный порядок. По ее словам, правила поведения перед посещением лучше узнавать заранее.