22 мая 2026 в 13:48

Психолог рассказал, как сдать ЕГЭ и «не умереть»

Психолог Иванов: попытка не волноваться перед экзаменом только усилит стресс

Волнение перед экзаменом — это нормальное чувство, которое не стоит подавлять в себе, рассказал в беседе с NEWS.ru психолог Никита Иванов. По его словам, попытка убедить себя в том, что тревоги нет, создаст еще большее напряжение. Важно не глушить, а принимать свое внутреннее состояние, отметил он.

Волноваться перед экзаменом нормально. Проблемы начинаются, когда школьник думает: «Я не должен волноваться». Тогда он начинает тревожиться уже из-за самой тревоги. Лучше другой настрой: «Да, я волнуюсь, и могу при этом думать, сосредоточиться», — пояснил Иванов.

По его словам, героические рывки в последнюю неделю только истощают нервную систему. Мозг усваивает материал через повторение, поэтому лучше заниматься понемногу, но каждый день, посоветовал специалист. Так, необходимо решать пробники, писать задачи, пересказывать тексты своими словами и обязательно разбирать ошибки. Также он рекомендовал разбирать задания из разных источников, а не идти по одному пособию.

Он также рекомендовал не давить на ученика фразами типа «ты обязан» или «все пропало», которые лишь усиливают тревогу. Вместо этого следует наладить режим, сон, питание, план подготовки и отдых, а также задавать границы через поддержку, а не конфронтацию. По словам эксперта, главное — показать, что результат экзамена не определяет ценность человека, и когда напряжение падает, готовиться становится легче.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь напомнила, что накануне экзамена нельзя повторять материал, также ни в коем случае не следует готовиться ночью. Родителям важно не усиливать волнение из-за собственной тревоги, а напротив, показать ребенку, что его поддерживают и верят в него, подчеркнула она.

Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
