Врач назвала неочевидные симптомы теплового удара при поездке в машине

В случае теплового удара у человека могут наблюдаться такие симптомы, как «гусиная кожа» и тошнота, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Кроме того, по ее словам, сигналами перегрева зачастую становятся сильная головная боль и резкая слабость.

В жаркий летний день салон автомобиля превращается в настоящую теплицу. Даже при невысокой температуре на улице, например, около 20 градусов, внутри закрытой машины воздух может прогреться до 40–50 градусов всего за полчаса. В таких условиях организм очень быстро теряет способность охлаждаться, что приводит к перегреву. Ключевые симптомы включают сильную головную боль, головокружение и резкую слабость. Человек перестает нормально ориентироваться в пространстве, его может тошнить. Обратите внимание на кожу: при тепловом истощении она становится холодной и влажной на ощупь, покрывается «гусиной кожей», — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что тепловой удар представляет серьезную угрозу для жизни. По словам врача, в некоторых случаях температура тела может достигать 40 градусов и выше. В таких ситуациях, добавила специалист, сознание становится спутанным, возникают судороги, и человек может упасть в обморок.

Ранее нутрициолог Ольга Яблокова предупредила, что в жаркую погоду не стоит пить много воды сразу, чтобы не навредить здоровью. Она порекомендовала равномерно распределять потребление жидкости в течение дня и избегать соленой пищи.