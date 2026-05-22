22 мая 2026 в 07:05

Названа неочевидная причина плохого сна и подавленного состояния

Психосоматолог Вершинина: подавленные эмоции могут вызвать нарушение сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подавленные эмоции могут стать причиной нарушений сна, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, многие просыпаются разбитыми и не чувствуют заряд энергии даже после полноценного отдыха в связи с тем, что психика самостоятельно пытается справиться с переживаниями.

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда усталость не проходит даже после выходных и полноценного сна. Человек ложится спать вовремя, старается отдыхать, но все равно просыпается разбитым, раздражительным и без ощущения восстановления. Специалисты отмечают, что причиной такого состояния нередко становятся не только физические нагрузки, но и подавленные эмоции, с которыми психика продолжает справляться даже во время отдыха, — пояснила Вершинина.

По ее словам, организм связан с эмоциональным состоянием и длительное подавление тревоги или страха заставляет нервную систему оставаться в режиме постоянной активности. Она отметила, что внешне человек может выглядеть спокойным, однако его тело в этот момент продолжает жить в состоянии скрытого стресса, а это препятствует полноценному расслаблению.

Организм человека тесно связан с эмоциональным состоянием. Когда долго подавляется тревога, обида, страх, раздражение или внутреннее напряжение, нервная система остается в состоянии постоянной активности. Даже если внешне человек старается выглядеть спокойным, тело продолжает жить в режиме скрытого стресса. Именно из-за этого многим становится сложно полноценно расслабляться, — заключила Вершинина.

Ранее эксперт по товарам для сна Ангелина Логинова заявила, что неправильно выбранная подушка снижает качество ночного отдыха. По ее словам, слишком мягкое или чрезмерное жесткое изделие будет вызывать напряжение в шее.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
