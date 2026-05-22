Названа неочевидная причина плохого сна и подавленного состояния

Подавленные эмоции могут стать причиной нарушений сна, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, многие просыпаются разбитыми и не чувствуют заряд энергии даже после полноценного отдыха в связи с тем, что психика самостоятельно пытается справиться с переживаниями.

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда усталость не проходит даже после выходных и полноценного сна. Человек ложится спать вовремя, старается отдыхать, но все равно просыпается разбитым, раздражительным и без ощущения восстановления. Специалисты отмечают, что причиной такого состояния нередко становятся не только физические нагрузки, но и подавленные эмоции, с которыми психика продолжает справляться даже во время отдыха, — пояснила Вершинина.

Организм человека тесно связан с эмоциональным состоянием. Когда долго подавляется тревога, обида, страх, раздражение или внутреннее напряжение, нервная система остается в состоянии постоянной активности. Даже если внешне человек старается выглядеть спокойным, тело продолжает жить в режиме скрытого стресса. Именно из-за этого многим становится сложно полноценно расслабляться, — заключила Вершинина.

