Косметолог ответила, можно ли летом колоть ботокс

Уколы ботокса в летний период следует делать рано утром, заявила NEWS.ru врач-косметолог Алена Милен. По ее словам, даже в жаркое время года важно продолжать заботиться о красоте, чтобы всегда выглядеть свежо и уверенно. Она отметила, что после процедур следует избегать прямых солнечных лучей.

Даже летом важно проводить бьюти-процедуры, ведь забота о красоте и ухоженности должна быть непрерывной. Это позволяет всегда выглядеть свежо и уверенно, независимо от времени года. Но важно во время уколов ботокса соблюдать меры предосторожности. Обязателен солнцезащитный крем с высоким SPF, избегайте солнечных лучей сразу после процедур и планируйте инъекции на ранние утренние или вечерние часы. Правильный уход и защита помогут сохранить свежий вид даже в жаркое время, — сказала Милен.

