Захарова раскрыла, как Киев «благословил» охоту на детей и женщин

Киев открыто выражает радость из-за развязанной ВСУ охоты на женщин, детей, стариков и социальные учреждения в России, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь превратился в кровавого узурпатора, цепляясь за власть, передает корреспондент NEWS.ru.

На Банковой открыто выражают буквально радость по поводу развязанной боевиками ВСУ охоты на женщин, детей, стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам, — подчеркнула дипломат.

Захарова также добавила, что Зеленский цинично хвастается перед Западом терактами, совершенными в России, в том числе при их непосредственной помощи. Она отметила, украинский лидер нагло обещает новые «дальнобойные санкции» против РФ и берет курс на дальнейшее обострение конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о якобы подготовленных ударах по России в июне не приближают мирное урегулирование кризиса. В Кремле регулярно слышат подобные угрозы, добавил он.