«Сильно мешает?»: один запрет в российской школе шокировал Милонова Милонов выступил с критикой запрета на ношение одежды с иностранными надписями

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с критикой запрета на ношение одежды с иностранными надписями, введенного в одной из школ Томской области, передает Telegram-канал «Осторожно Media». Он посоветовал чиновникам не быть «посмешищем» и не повторять прошлых ошибок.

Ну а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области, — заявил он.

Ранее сегодня, 21 мая, сообщалось, что администрация школы в городе Кедровом запретила ученикам носить одежду с иностранными надписями на занятиях. Запрет ввели для борьбы с распространением среди подростков «асоциальных идей».

