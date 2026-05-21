21 мая 2026 в 11:01

«Сильно мешает?»: один запрет в российской школе шокировал Милонова

Милонов выступил с критикой запрета на ношение одежды с иностранными надписями

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с критикой запрета на ношение одежды с иностранными надписями, введенного в одной из школ Томской области, передает Telegram-канал «Осторожно Media». Он посоветовал чиновникам не быть «посмешищем» и не повторять прошлых ошибок.

Ну а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области, — заявил он.

Ранее сегодня, 21 мая, сообщалось, что администрация школы в городе Кедровом запретила ученикам носить одежду с иностранными надписями на занятиях. Запрет ввели для борьбы с распространением среди подростков «асоциальных идей».

До этого стилист Александр Белов поддержал идею артиста балета Николая Цискаридзе о введении дресс-кода для посетителей театров. Он отметил, что важно проявлять уважение к работникам культурных учреждений. Эксперт считает, что женщинам лучше выбирать более вечерние наряды, а мужчинам достаточно надеть брюки в стиле casual и пиджак.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
