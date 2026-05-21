Новый кроссовер начали собирать в Петербурге

Новый кроссовер Esteo MX начал выпускаться по полному производственному циклу на заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге, сообщили «Известиям» в пресс-службе автопроизводителя. Данная модель стала вторым брендом после Jeland, который выпускается на данной площадке. Производство организовано на модернизированном автозаводе в Шушарах.

Для запуска производства Exteo MX на заводе обновили конвейерные линии и манипуляторы. Также специалисты перепрограммировали роботизированные ячейки, отвечающие за нанесение стекольного клея. Было адаптировано и другое технологическое оборудование. В компании отметили, что одной из ключевых задач стала интеграция новой модели в действующую производственную цепочку без остановки выпуска других автомобилей.

Кроссовер Esteo MX создан на базе Exeed MX. Он оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. В автомобиле установлена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. Дорожный просвет составляет 210 мм. Модель получила зимний пакет, который включает дистанционный запуск двигателя и функцию удаленного прогрева и охлаждения салона через мобильное приложение.

Ранее глава «ЭМ Рус» заявил о планах по выпуску в 2026 году около 4 тыс. электромобилей под брендом Umo. Предприятие заключило со государством специальный инвестиционный контракт. Это соглашение закрепляет условия развития производства.