08 марта 2026 в 18:03

Мужчину задержали в Шушарах по подозрению в убийстве знакомого в подъезде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 44-летнего мужчины, тело которого нашли в подъезде дома в Шушарах, сообщили в пресс-службе петербургской полиции. По данным силовиков, задержанный был пьян, конфликт со знакомым у него произошел во время распития алкоголя.

По подозрению в причастности к этому преступлению оперативно был задержан ровесник погибшего, житель соседнего дома, находящийся в алкогольном опьянении, — сказано в сообщении.

Сейчас задержанного допрашивают в отделении полиции. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее в Москве мужчину зарезали около станции метро «Сокол». Погибший стал участником конфликта с двумя прохожими, один из них схватился за нож. Напавший успел нанести удары обоим оппонентам, один скончался на месте, второго доставили в больницу. Очевидцы обезвредили подозреваемого и удерживали его до приезда полиции.

Тем временем в Красноярске 35-летняя женщина ударила ножом 17-летнюю соседку по общежитию. Пострадавшую успели доставить в больницу, ее жизни сейчас ничего не угрожает. Подозреваемую задержали, суд отправил ее в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

