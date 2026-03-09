Поддубный раскрыл связь между войной в Иране и СВО

Новый военный конфликт на Ближнем Востоке строится исходя из того, что происходит в зоне специальной военной операции, заявил военный корреспондент информационной службы «Вести» Евгений Поддубный. По его словам, изначально руководством Корпуса стражей Исламской революции была избрана засадная тактика.

В Иране, судя по всему, очень хорошо следили за тем, что происходит в зоне специальной военной операции. Потому что в этом смысле и американцы сейчас действуют во многом основываясь на горьком украинском опыте, и иранцы сейчас действуют исходя из опыта боевого применения как авиации, так и систем противоракетной и противовоздушной обороны, — сказал военкор.

Поддубный добавил, что тезис о внимании всего мира к опыту СВО подтверждается на практике. По его наблюдениям, новый военный конфликт уже строится с учетом событий, происходящих в зоне спецоперации.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи признал, что Иран получает от России помощь по многим направлениям на фоне конфликта с Израилем и США. При этом дипломат уточнил, что не располагает данными о содействии в разведывательной сфере.