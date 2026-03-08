Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

В середине марта воздух в Москве в дневное время будет прогреваться до +7 градусов, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 марта, ждать ли проливных дождей и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине марте

По словам Евгения Тишковца, на следующей неделе в Москву придет весенняя погода.

«На следующей рабочей неделе станет теплеть и запахнет метеовесной. По ночам — от −1 до +2 градусов в середине дня воздух станет прогреваться до +7 градусов. Сугробы сдуются с 47 см до 39 см. Весна!» — отметил синоптик.

По данным метеосервисов, днем 10 марта воздух прогреется до +6 градусов, ночью температура будет колебаться — от −1 до +1 градуса. В среду, 11 марта, тенденция к потеплению сохранится. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Осадков не ожидается.

В четверг и пятницу, 12 и 13 марта, характер погоды существенно не изменится. Дневная температура будет держаться в пределах от +4 до +7 градусов, ночные показатели составят около 0 градусов. Осадков не ожидается, небо останется преимущественно облачным. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.

Выходные дни, 14 и 15 марта, принесут небольшое усиление тепла. Днем воздух продолжит прогреваться до +8 градусов. По прогнозам синоптиков, солнце начнет выглядывать чаще, а процессы снеготаяния станут более интенсивными. Высота сугробов, которая на опорной метеостанции ВДНХ к началу декады составляла 47 см, к следующим выходным может уменьшиться на 15 см.

Вторая половина декады, с 16 по 20 марта, обещает быть весенней. Дневные температуры стабилизируются на отметках +9 градусов, а в отдельные дни воздух может прогреваться до +10 градусов. Ночные показатели окончательно перейдут в слабоположительную зону, составив +2 градуса.

Таким образом, в российской столице в середине марта проливных дождей не ожидается, но прогнозируется тепло до 0 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине марте

В Санкт-Петербурге днем, 10 марта, воздух прогреется до +6 градусов, ночью температура будет колебаться — от 0 до −5 градусов. В среду, 11 марта, тенденция к потеплению сохранится. Днем воздух прогреется до +7 градусов. Сильных осадков не ожидается.

С 12 по 17 марта характер погоды будет неустойчивым, что типично для переходного сезона. По данным метеосервисов, в эти дни днем ожидается около +3 градусов, а ночью столбик термометра будет опускаться до 0 градусов. Погода останется преимущественно облачной, с высокой влажностью и вероятностью небольших осадков в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается умеренный, юго-западный.

Заметное потепление в Северной столице прогнозируется в период с 15 по 20 марта, когда днем воздух может прогреваться до +11 градусов. Однако ночи по-прежнему останутся холодными — столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы, около 748–751 мм ртутного столба, а ветер сохранит умеренный характер.

