Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 15:25

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В середине марта воздух в Москве в дневное время будет прогреваться до +7 градусов, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 марта, ждать ли проливных дождей и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине марте

По словам Евгения Тишковца, на следующей неделе в Москву придет весенняя погода.

«На следующей рабочей неделе станет теплеть и запахнет метеовесной. По ночам — от −1 до +2 градусов в середине дня воздух станет прогреваться до +7 градусов. Сугробы сдуются с 47 см до 39 см. Весна!» — отметил синоптик.

По данным метеосервисов, днем 10 марта воздух прогреется до +6 градусов, ночью температура будет колебаться — от −1 до +1 градуса. В среду, 11 марта, тенденция к потеплению сохранится. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Осадков не ожидается.

В четверг и пятницу, 12 и 13 марта, характер погоды существенно не изменится. Дневная температура будет держаться в пределах от +4 до +7 градусов, ночные показатели составят около 0 градусов. Осадков не ожидается, небо останется преимущественно облачным. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.

Выходные дни, 14 и 15 марта, принесут небольшое усиление тепла. Днем воздух продолжит прогреваться до +8 градусов. По прогнозам синоптиков, солнце начнет выглядывать чаще, а процессы снеготаяния станут более интенсивными. Высота сугробов, которая на опорной метеостанции ВДНХ к началу декады составляла 47 см, к следующим выходным может уменьшиться на 15 см.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая половина декады, с 16 по 20 марта, обещает быть весенней. Дневные температуры стабилизируются на отметках +9 градусов, а в отдельные дни воздух может прогреваться до +10 градусов. Ночные показатели окончательно перейдут в слабоположительную зону, составив +2 градуса.

Таким образом, в российской столице в середине марта проливных дождей не ожидается, но прогнозируется тепло до 0 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине марте

В Санкт-Петербурге днем, 10 марта, воздух прогреется до +6 градусов, ночью температура будет колебаться — от 0 до −5 градусов. В среду, 11 марта, тенденция к потеплению сохранится. Днем воздух прогреется до +7 градусов. Сильных осадков не ожидается.

С 12 по 17 марта характер погоды будет неустойчивым, что типично для переходного сезона. По данным метеосервисов, в эти дни днем ожидается около +3 градусов, а ночью столбик термометра будет опускаться до 0 градусов. Погода останется преимущественно облачной, с высокой влажностью и вероятностью небольших осадков в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается умеренный, юго-западный.

Заметное потепление в Северной столице прогнозируется в период с 15 по 20 марта, когда днем воздух может прогреваться до +11 градусов. Однако ночи по-прежнему останутся холодными — столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя. Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы, около 748–751 мм ртутного столба, а ветер сохранит умеренный характер.

Читайте также:

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 марта, фото, видео

Почему не работает Telegram сегодня, 8 марта: замедление, когда заблокируют

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России

погода
новости
синоптики
Москва
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США
ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов
Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью
В Кузбассе закрывают школы и сады из-за вируса
Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Палестинский посол предрек миру тяжелые последствия иранского кризиса
Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье
Дипломаты нашли новый способ эвакуации российских туристов из Катара
Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы
Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде
Миранчук оформил первый дубль в MLS
Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Названы самые редкие бриллианты в мире
Путину подарили икону из зоны СВО
Гладков раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на авто
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.