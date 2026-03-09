Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 10:45

Из Катара в Россию отправился долгожданный пассажирский рейс

Первый за девять суток самолет вылетел из Дохи в Москву

Фото: Michael Ukas/dpa/Global Look Press
Первый за почти девять суток пассажирский рейс вылетел из Дохи в московский аэропорт Шереметьево, сообщили ТАСС в аэропорту Хамад столицы Катара. Борт авиакомпании Qatar Airways отправился в Москву по безопасному воздушному коридору.

Борт Qatar Airways вылетел в Москву, — сказал собеседник.

Российское посольство в Катаре уточнило, что приоритет при формировании списков отдавался пассажирам с детьми, пожилым людям, нуждающимся в срочной медицинской помощи, а также тем, кто не смог вылететь 28 февраля. Qatar Airways обязалась уведомить пассажиров о перебронировании по электронной почте и организовать трансфер до аэропорта. Самолет прибудет в Москву в 18:00.

Ранее Минтранс РФ организовал вывоз пассажиров с Ближнего Востока коммерческими рейсами до 10 марта на фоне ограничений на использование воздушного пространства. Продажа билетов в регион приостановлена до 14 марта, а рейсы «Аэрофлота» и «Победы» в ОАЭ отменили до конца месяца.

Позднее «Аэрофлот» открыл продажу билетов на вывозные рейсы из ОАЭ в Москву для пассажиров без ранее оформленной перевозки. Вылеты запланировали на 8–11 марта, билеты стали доступны на сайте компании с 8 марта.

