09 марта 2026 в 11:58

Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде-2026

Лыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде-2026

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсменка преодолела трассу за 1 минуту 15,60 секунды.

Эта победа стала первой высшей наградой для сборной России на текущих играх. Ранее в копилке российской команды были только две бронзовые медали.

Ранее россияне приняли участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Вероне. Мероприятие прошло в античном амфитеатре «Арена ди Верона». Российская сборная впервые за 12 лет выступает на Играх с флагом и гимном.

Также президент ПКР Павел Рожков сообщил, что Москва не успевает судиться со всеми международными спортивными федерациями, поэтому на Паралимпиаде в Милане Россию представляют только шесть спортсменов. До этого несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов.

