09 марта 2026 в 13:07

Ученые раскрыли, что взорвалось над Европой

ИКИ РАН: крупный метеорит разрушился и сгорел над Европой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Метеорит разрушился и упал над Европой, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Отмечается, что его размер мог быть от одного до трех метров.

Поступают многочисленные свидетельства о пролете вчера, 8 марта, около девяти часов вечера по московскому времени, крупного болида над территорией западной Европы. <…> Размер метеорита, исходя из видео, составляет от одного до нескольких (два — три) метра, — рассказали ученые.

Болид сначала вошел в земную атмосферу на высоте приблизительно 80 км и оставался видимым около 10 секунд. Между отметками высоты 40 и 20 км тело метеорита начало активно разрушаться. Это произошло над городами Кобленц и Франкфурт-на-Майне (Германия). Процесс сопровождался интенсивными световыми вспышками. Один из небольших кусочков, размером в несколько сантиметров, упал прямо на жилой дом в Кобленце, проделав дыру в крыше здания.

Ранее очевидцы заметили метеорит над провинциями Турции Адана и Малатья. Яркая вспышка, осветившая ночное небо на несколько секунд, была запечатлена на видеорегистратор проезжающей машины. Инцидент произошел вечером 2 января. Объект быстро пролетел по небу и исчез, снизившись к линии горизонта.

Россия
Европа
ученые
РАН
