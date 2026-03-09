Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру

Футболисты бразильских клубов «Атлетико Минейро» и «Крузейро» получили в совокупности 23 красных карточки за один матч, сообщает Globo. Спортсмены устроили массовую драку в конце финальной игры чемпионата штата Минейро.

8 марта на поле команды «Крузейро» состоялся матч, в котором победу одержали хозяева поля со счетом 1:0. Во втором тайме вратарь гостевого клуба Эверсон сумел отразить опасный удар, но игрок «Крузейро» Кристиан попытался отобрать мяч и столкнулся с голкипером. Это привело к тому, что Эверсон несколько раз упал коленями на Кристиана, вызвав массовую потасовку среди футболистов обоих клубов.

Игра была доведена до конца с равным количеством игроков на поле. Позже в отчет матча добавили информацию о 23 красных карточках, выданных участникам драки, среди которых оказались известные игроки, ранее выступавшие за клуб «Зенит» из Петербурга, такие как Халк, Жерсон и Матео Кассьера.

Между тем ассоциация футбола Израиля подчеркнула, что не беспокоится из-за возможного отстранений от футбольных соревнований на фоне конфликта с Ираном. В пресс-службе организации считают, что «все будет хорошо».