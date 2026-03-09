Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 14:22

Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру

Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» получили 23 красные карточки за драку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Футболисты бразильских клубов «Атлетико Минейро» и «Крузейро» получили в совокупности 23 красных карточки за один матч, сообщает Globo. Спортсмены устроили массовую драку в конце финальной игры чемпионата штата Минейро.

8 марта на поле команды «Крузейро» состоялся матч, в котором победу одержали хозяева поля со счетом 1:0. Во втором тайме вратарь гостевого клуба Эверсон сумел отразить опасный удар, но игрок «Крузейро» Кристиан попытался отобрать мяч и столкнулся с голкипером. Это привело к тому, что Эверсон несколько раз упал коленями на Кристиана, вызвав массовую потасовку среди футболистов обоих клубов.

Игра была доведена до конца с равным количеством игроков на поле. Позже в отчет матча добавили информацию о 23 красных карточках, выданных участникам драки, среди которых оказались известные игроки, ранее выступавшие за клуб «Зенит» из Петербурга, такие как Халк, Жерсон и Матео Кассьера.

Между тем ассоциация футбола Израиля подчеркнула, что не беспокоится из-за возможного отстранений от футбольных соревнований на фоне конфликта с Ираном. В пресс-службе организации считают, что «все будет хорошо».

футбол
Бразилия
драки
судьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране приняли жесткое решение о связанных с США и Израилем гражданах
Ирак призвал перенести матч за выход на ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.