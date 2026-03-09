«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам Депутат Попов назвал глупыми планы G7 по нефтяным резервам

Решение стран G7 высвободить нефть из стратегических резервов на фоне скачка цен оказалось глупым, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Государственной думы и автор информационной службы «Вести» Евгений Попов. По его мнению, «Большая семерка» находится на грани паники.

Довольно глупая, на грани паники, мера G7 «высвободить нефть из резервов» на фоне галопирующей цены, — убежден Попов.

Он напомнил, что G7 имеет только двух экспортеров нефти в лице США и Канады. Как считает Попов, последняя может не согласиться с решением по резервам на фоне агрессивной риторики американского президента Дональда Трампа.

Во-вторых, запустив руку в резервы, США могут спровоцировать еще большую панику на рынке, признав и без того очевидную катастрофу, — добавил депутат.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал решение G7 использовать нефть из стратегических резервов хорошей мерой. Однако он убежден, что такой шаг является лишь временным.