Украинский банк «рухнул» после мощной кибератаки

Украинский государственный Ощадбанк приостановил работу электронных сервисов из-за подозрения на DDoS-атаку, говорится в сообщении банка в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В банке уточнили, что техническая проверка всех систем продолжается.

Сегодня, 9 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности сберегательного банка из-за подозрения в совершении DDoS-атаки. Из-за этого серверы банка были временно отключены, — говорится в сообщении.

Ранее венгерские правоохранители задержали на границе бронированные автомобили Ощадбанка с крупной партией наличных и золота. Сотрудники Национального налогового и таможенного управления изъяли у семерых украинцев, включая экс-генерала СБУ, $40 млн и €35 млн (более 3,1 млрд рублей в обоих случаях) и девять килограммов золота. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег.

Позднее в Ощадбанке подтвердили, что задержанный груз принадлежал финучреждению и следовал из Австрии на Украину. В банке пояснили, что из-за военного конфликта перевозка ценностей осуществляется исключительно наземным транспортом еженедельно.