Жириновский предсказал высокую цену на нефть В Сети вспомнили прогноз Жириновского о нефти по $200 за баррель

Пользователи соцсетей вспомнили прогноз покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что баррель будет стоить $200. Политик тогда говорил, что это случится после «мощного удара» на Ближнем Востоке, напоминает aif.ru. По его словам, это обогатит Россию так, что «деньги будет негде хранить».

Нефть уже $80, будет $100–150. После мощного удара, я не говорю кого против кого, но это будет на Ближнем Востоке, $200 будет нефть за баррель, — говорил политик.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал обострение отношений между США и Ираном. Политик опасался сценария, при котором точечные атаки на иранскую инфраструктуру неизбежно втянут в конфликт крупнейшие мировые державы.

Также в 2019 году с трибуны Госдумы Владимир Жириновский предрек, что Израиль нанесет удар по иранским объектам, где, «как ему кажется, есть ядерные центры по обогащению урана». После этого, как предположил политик, в дело вмешается «старший брат» — США. В самом же Иране, по прогнозу Жириновского, развернутся «самые страшные события».