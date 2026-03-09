Глава неканонической УПЦ в тяжелом состоянии оказался на больничной койке Глава раскольнической УПЦ Филарет попал в киевскую больницу

Главу раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) госпитализировали, сообщили в неканоническом Киевском патриархате. Там уточнили, что 97-летнего священнослужителя поместили в одно из медицинских учреждений столицы.

Также в патриархате добавили, что решение было принято из-за ухудшения состояния здоровья Филарета. Однако в раскольнической УПЦ не стали озвучивать конкретный диагноз.

Ранее митрополита канонической Украинской православной церкви Арсения арестовали на 60 дней по решению суда в Днепре. Первое судебное заседание пришлось прервать из-за резкого ухудшения самочувствия настоятеля Святогорской лавры. Его госпитализировали с гипертоническим кризом, однако позже доставили обратно в зал суда.

До этого почти сразу после выхода из СИЗО в Днепропетровске митрополита Арсения задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Суд принял решение освободить священнослужителя под залог. Причиной стала необходимость срочной операции на сердце. Однако вскоре после этого работники СБУ предъявили иерарху новые обвинения и увезли его.