Тренер рассказал о состоянии хоккеиста, которому коньком повредили артерию

Операция на бедре защитника «Старта» Сергея Филатова прошла успешно, в ближайшие дни он останется в Красноярске, сообщил главный тренер нижегородской команды Андрей Рушкин в беседе с ТАСС. Травму спортсмен получил во время матча за 5–8-е места чемпионата России против красноярского «Енисея».

Операция прошла нормально, до утра он будет спать под наркозом. У него порезана вена, вроде под бедром и выше. Наш доктор был, говорил с врачом, проводившим операцию. Тот сказал, что от трех до пяти дней надо будет посмотреть, чтобы никаких загноений не было. Поэтому он останется на какой-то промежуток времени [в больнице] и потом вернется, — сказал наставник.

Филатову 32 года. В чемпионате России он провел 258 игр. На его счету один забитый гол и одна результативная передача.

Ранее игрока с тяжелой травмой бедра госпитализировали в больницу. Повреждение хоккеист получил в выездном матче с красноярским «Енисеем». В первом периоде игру остановили на 10 минут. Медики диагностировали у спортсмена резаную рану средней трети бедра, осложненную повреждением бедренной артерии.

До этого травму получил российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Инцидент произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». После силового приема от Тома Уилсона форвард врезался в борт и не смог продолжить игру.