08 марта 2026 в 22:19

Детская больница вспыхнула при ударе ВСУ по Донецку

ТАСС: детская больница и поликлиника частично разрушены в Донецке при ударе ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по северной части Донецка. Под обстрел попали детская больница и поликлиника, пишет ТАСС.

Одно из зданий полностью разрушено. По данным источника, в больнице начался пожар, повреждены кровли и остекление десятков жилых домов. Силой взрыва разбросало железные балки на сотни метров.

На данный момент информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и медики. Это не первый случай целенаправленных ударов ВСУ по гражданским объектам Донецка. Неоднократно под обстрелы попадали школы, рынки и жилые кварталы.

Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ пострадали два бойца подразделения «Орлан» и один мирный житель. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, атакам подверглись Краснояружский и Шебекинский округа, повреждены жилые дома и автомобили.

До этого стало известно, что фрагменты сбитых беспилотников ВСУ повредили стекло у рейсового автобуса в Адлерском районе Сочи. Мэр Андрей Прошунин добавил, что около станции Лоо на железнодорожных путях также пострадала контактная линия.

