Украина сбросила беспилотник на городскую больницу в ДНР Правительство ДНР сообщило об ударе ВСУ по корпусу городской больницы Донецка

Вооруженные силы Украины атаковали ударным дроном корпус Городской клинической больницы № 7 на улице Университетской в Донецке, сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Кроме того, под обстрел попали два других гражданских объекта.

За 2 марта по состоянию на 22:00 (мск) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики. Город Донецк (Киевский район) — атака ударного БПЛА в 13:35 — корпус Городской клинической больницы № 7 г. Донецка по ул. Университетской, — говорится в сообщении управления.

Помимо больницы, ударные дроны ВСУ атаковали частный жилой дом по улице Осипенко. Повреждения зафиксированы также на производственном помещении на проспекте Павших Коммунаров.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Новороссийск привела к повреждению 61 частного и 41 многоквартирного дома. Губернатор города Андрей Кравченко проинформировал, что ранения получили семь местных жителей. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Восточном районе города, где из-за падения обломков дронов вспыхнули пожары в трех частных домах. Специалисты уже приступили к обследованию территории и оценке ущерба.