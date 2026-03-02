«Принесены в жертву»: в МИД РФ прокомментировали бойню в иранской школе Захарова: Запад сакрально принес в жертву войне 140 девочек в Иране

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен цинично говорит о «новой надежде» для Ирана после массовых бомбежек страны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «360». Она указала, что Запад буквально принес в жертву войне 140 иранских школьниц, погибших при ударе США и Израиля по школе в городе Минаб.

Американо-израильская авиация 28 февраля нанесла удар по начальной школе для девочек на юге Ирана. По последним данным, погибли 165 человек — в основном ученицы, а также их родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. На фоне этой трагедии глава Еврокомиссии позволила себе заявить о «новой надежде» иранского народа.

Это после чего у народа Ирана появляется новая надежда? После того, как 140 девочек были буквально сакрально принесены в жертву этой страшной, беспрецедентной, трагической ситуации, этой бойни, этим силам зла? Вот после этого у людей появляется надежда? Нет, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что западные политики цинично игнорируют гибель детей. При этом они продолжают риторику о мнимой свободе и демократии.

Ранее в МИД РФ обратили внимание, что атаки на гражданские объекты как на территории Ирана, так и в других арабских государствах недопустимы. В ведомстве призвали исключить все подобные удары.