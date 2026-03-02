Раскрыто, сколько россиян обратились в генконсульство РФ в Дубае Захарова: более 6 тыс. россиян обратились за в генконсульство РФ в Дубае

Более 6 тыс. россиян обратились за помощью в генконсульство России в Дубае после обострения ситуации вокруг Ирана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это данные на конец 1 марта.

По состоянию на конец дня 1 марта, в посольство России в ОАЭ обратились порядка 1 400 российских граждан. В генеральное консульство России в Дубае — более 6 тыс. граждан России. Всем оказана всеобъемлющая консульская поддержка в пределах компетенций РЗУ, — указала она.

Она добавила, что количество новых обращений продолжает увеличиваться, в связи с чем было открыто три дополнительных телефона для связи с гражданами. Сотрудники Генконсульства переведены на круглосуточный режим работы.

По ее словам, в посольство России в Иране поступили свыше 50 обращений россиян. Им была предоставлена необходимая помощь и рекомендации, включая поддержку в организации эвакуации в Азербайджан, Армению и Туркменистан.

Ранее сообщалось, что российские туристы продолжают находиться в аэропорту Дубая на фоне отмененных рейсов и закрытого неба. По словам одной женщины, рейс ее семьи в Тбилиси отменили, а вместо обещанного полноценного обеда и воды им выдали три финика.