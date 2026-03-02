Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:31

Путин и Аль Сауд заявили, что обеспокоены последствиями конфликта на Востоке

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальмана Аль Сауд выразили обеспокоенность из-за разрастания военного конфликта между США, Израилем и Ираном и его последствий, заявили в пресс-службе Кремля. Политики созвонились в понедельник, 2 марта.

С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, — сказано в сообщении.

Путин также призвал решить конфликт путем дипломатии. В свою очередь Аль Сауд отметил, что в эти дни Россия может оказать положительный эффект на страны-участники, так как поддерживает с ними отношения.

Ранее страны Персидского залива предупредили Иран о возможности ответных ударов, опубликовав совместное заявление. В нем говорится, что в случае продолжения неспровоцированной агрессии против государств-членов объединения они оставляют за собой право на защиту своей территории, граждан и иностранцев, находящихся в этих странах.

До этого в территориальных водах Омана под обстрел попал нефтяной танкер Skylight. В результате инцидента пострадали четыре члена экипажа. Атака произошла на фоне боевых действий, которые Иран ведет в регионе.

Владимир Путин
Саудовская Аравия
Ближний Восток
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе появился на красной дорожке с мамой
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
Солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.