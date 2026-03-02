Путин и Аль Сауд заявили, что обеспокоены последствиями конфликта на Востоке

Президент России Владимир Путин и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальмана Аль Сауд выразили обеспокоенность из-за разрастания военного конфликта между США, Израилем и Ираном и его последствий, заявили в пресс-службе Кремля. Политики созвонились в понедельник, 2 марта.

С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, — сказано в сообщении.

Путин также призвал решить конфликт путем дипломатии. В свою очередь Аль Сауд отметил, что в эти дни Россия может оказать положительный эффект на страны-участники, так как поддерживает с ними отношения.

Ранее страны Персидского залива предупредили Иран о возможности ответных ударов, опубликовав совместное заявление. В нем говорится, что в случае продолжения неспровоцированной агрессии против государств-членов объединения они оставляют за собой право на защиту своей территории, граждан и иностранцев, находящихся в этих странах.

До этого в территориальных водах Омана под обстрел попал нефтяной танкер Skylight. В результате инцидента пострадали четыре члена экипажа. Атака произошла на фоне боевых действий, которые Иран ведет в регионе.