02 марта 2026 в 08:47

В Персидском заливе не стали терпеть атаки и выступили с важным заявлением

Страны Персидского залива пообещали ответ на удары Ирана

Страны Персидского залива предупредили Иран о возможности ответных ударов, опубликовав совместное заявление. В нем говорится, что в случае продолжения неспровоцированной агрессии против государств — членов объединения они оставляют за собой право на защиту своей территории, граждан и иностранцев, находящихся в этих странах.

Министерский совет подтвердил, что в свете необоснованной иранской агрессии против государств Совета они примут все необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности, а также своих территорий, граждан и проживающих на них лиц, включая право на ответные действия, — отмечено в совместном заявлении.

В Совет сотрудничества стран Персидского залива входят Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Оман, Катар и Саудовская Аравия. Именно эти шесть государств выступили с коллективным предупреждением в адрес Тегерана.

Ранее в территориальных водах Омана под обстрел попал нефтяной танкер Skylight. В результате инцидента пострадали четыре члена экипажа. Атака произошла на фоне боевых действий, которые Иран ведет в регионе.

До этого Министерство транспорта России сообщило, что в зоне ближневосточного конфликта в настоящее время находится 31 корабль под флагом РФ. В ведомстве предупредили экипажи о критических рисках при заходе в иранские порты и нахождении в водах Персидского залива. Пять судов находятся непосредственно в акватории залива, еще два — в Средиземном море у побережья Израиля. Остальные 24 борта расположены в Каспийском море.

