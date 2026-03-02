Володин назвал единственный фактор сдерживания новой мировой войны

Наличие ядерного оружия стало единственным фактором предотвращения общемировой трагедии, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, обстановка в мире свидетельствует о том, что некогда созданные международные институты ослаблены и не работают, а разговоры о демократии стали удобной ширмой для достижения собственных интересов.

Единственный сдерживающий фактор сегодня, чтобы не допустить втягивания мира в процессы, которые могут быть невозвратными и приводящими к трагедиям огромного масштаба, — наличие ядерного оружия, — написал Володин.

Ранее председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас заявил, что единственным адекватным ответом на агрессивную политику Запада и эскалацию на Ближнем Востоке является ускоренное развитие российских сил ядерного сдерживания. Сенатор также призвал развивать обычные вооружения.

По мнению парламентария, европейские страны, поддержавшие американскую стратегию, сейчас сами напуганы неконтролируемым развитием событий. Клишас резюмировал, что дипломатия в современных реалиях теряет смысл, а оппоненты признают «только силу».