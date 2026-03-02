Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 09:40

Володин назвал единственный фактор сдерживания новой мировой войны

Володин: ядерное оружие стало единственным фактором сдерживания мировой войны

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Наличие ядерного оружия стало единственным фактором предотвращения общемировой трагедии, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, обстановка в мире свидетельствует о том, что некогда созданные международные институты ослаблены и не работают, а разговоры о демократии стали удобной ширмой для достижения собственных интересов.

Единственный сдерживающий фактор сегодня, чтобы не допустить втягивания мира в процессы, которые могут быть невозвратными и приводящими к трагедиям огромного масштаба, — наличие ядерного оружия, — написал Володин.

Ранее председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас заявил, что единственным адекватным ответом на агрессивную политику Запада и эскалацию на Ближнем Востоке является ускоренное развитие российских сил ядерного сдерживания. Сенатор также призвал развивать обычные вооружения.

По мнению парламентария, европейские страны, поддержавшие американскую стратегию, сейчас сами напуганы неконтролируемым развитием событий. Клишас резюмировал, что дипломатия в современных реалиях теряет смысл, а оппоненты признают «только силу».

Вячеслав Володин
ядерное оружие
Госдума
демократия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержанный спецслужбами Афганистана россиянин вышел на свободу
Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий
Россиян предупредили о подорожании цветов в преддверии 8 Марта
Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа
Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста
В Кузбассе предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек
В США раскрыли, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном
«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана
Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту
Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме
«Ставят ребром»: Медведчук объяснил, почему переговоры с Западом невозможны
Медведчук указал на промах Зеленского
Раскрыто, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном
В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него
«Короля губ» нашли мертвым в отеле
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя
«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.