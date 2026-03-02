Замгубернатора региона России помог беременной пассажирке самолета

Заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев оказал медицинскую помощь беременной пассажирке во время рейса Анадырь — Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона. Женщина страдала от болей внизу живота.

По просьбе командира экипажа откликнулся находившийся на борту заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Павел Фадеев. Будучи врачом высшей категории с действующей аккредитацией по фтизиатрии, он оперативно осмотрел пассажирку и оказал необходимую первую помощь, — заявили в правительстве.

Благодаря своевременным действиям Фадеева состояние пассажирки значительно улучшилось. Замгубернатора продолжал наблюдать за женщиной в течение полета. Перед посадкой он повторно осмотрел ее и дал необходимые рекомендации.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 31-летняя женщина потеряла ребенка после того, как провела около двух часов в очереди на экстренное кесарево сечение, хотя медики должны были прооперировать ее в течение получаса. Пострадавшая рассказала, что плод не шевелился примерно сутки, но врачи игнорировали ее жалобы и рекомендовали «попить сладкого чая».