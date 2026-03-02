«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации Глава МО Израиля заявил, что генсек «Хезболлы» стал мишенью для уничтожения

Генеральный секретарь ливанской шиитской организации «Хезболла» Наим Касем стал целью Израиля для ликвидации, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. По словам главы военного ведомства, группировка понесет суровое наказание за свои атаки.

«Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения, — заявил Кац.

Ранее израильские военные нанесли серию ударов по позициям ливанского шиитского движения «Хезболла». Под обстрел попали объекты группировки в столичном районе Бейрута и на юге Ливана. В армейском командовании пояснили, что такие действия стали ответом на обострение обстановки у северных границ. Удары призваны ослабить военный потенциал и командный состав движения.

До этого в «Хезболле» взяли на себя ответственность за ночной обстрел окрестностей израильского города Хайфа. В пресс-службе организации заявили, что эта атака стала местью за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Удар наносился высокоточными ракетами и беспилотниками по зенитно-ракетному комплексу Мишмар-эль-Кармель. Это первая подобная акция после смерти иранского лидера, который погиб 28 февраля в результате американо-израильской операции.