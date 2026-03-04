Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:04

Отказавшихся от осмотра у психиатра россиян могут отстранить от работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работодатель в России должен отстранить от работы сотрудника, который отказался проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, сообщил Роструд в мессенджере MAX. Список специалистов, которые подлежат осмотр, приведен в приказе Минздрава.

Работодатель обязан отстранить работника, отказавшегося от прохождения обязательного психиатрического освидетельствовании, — говорится в тексте.

Согласно разъяснениям ведомства, основанием для направления к специалисту может стать выявление признаков психического расстройства во время стандартного периодического медосмотра. Приказ Минздрава России № 342н четко регламентирует перечень профессий и видов деятельности, для которых такое освидетельствование является обязательным.

В Роструде подчеркнули, что хотя с 1 марта 2026 года процедура обновилась, внесенные правки носят технический характер и не меняют сути процесса. Оплата всех процедур ложится на плечи компании, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Ранее Роструд разъяснил, что трудовое законодательство позволяет работодателю возложить на сотрудника выполнение чужих обязанностей. Поручить их можно в двух случаях — либо с письменного согласия работника и за дополнительную плату, либо если совмещение или замещение прописано в должностной инструкции, согласно окладу.

Роструд
психиатры
диагнозы
работодатели
