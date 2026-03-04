Отказавшихся от осмотра у психиатра россиян могут отстранить от работы

Работодатель в России должен отстранить от работы сотрудника, который отказался проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, сообщил Роструд в мессенджере MAX. Список специалистов, которые подлежат осмотр, приведен в приказе Минздрава.

Работодатель обязан отстранить работника, отказавшегося от прохождения обязательного психиатрического освидетельствовании, — говорится в тексте.

Согласно разъяснениям ведомства, основанием для направления к специалисту может стать выявление признаков психического расстройства во время стандартного периодического медосмотра. Приказ Минздрава России № 342н четко регламентирует перечень профессий и видов деятельности, для которых такое освидетельствование является обязательным.

В Роструде подчеркнули, что хотя с 1 марта 2026 года процедура обновилась, внесенные правки носят технический характер и не меняют сути процесса. Оплата всех процедур ложится на плечи компании, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

