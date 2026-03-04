Вой сирен по всей России 4 марта: что происходит, причины, все по плану?

Сирены взвыли по всей России в среду, 4 марта. Какие подробности известны, что происходит в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, в чем причины?

Вой сирен по всей России 4 марта: что происходит

Сегодня, 4 марта, проходит проверка систем оповещения населения в городах России, в ходе которой включают сирены и громкоговорители.

«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Москве услышат звуки музыки и пения птиц в ходе проверки, отметили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«С учетом того, что системы оповещения проверяются регулярно, в предстоящей комплексной проверке будут задействованы не все устройства, соответственно, звуковой сигнал прозвучит не на всех городских территориях», — уточнили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге сирены завыли около 10:40 мск. В то же время системы оповещения активировали на Дальнем Востоке. В Подмосковье проверка проходит с 10:30 до 12:00 мск.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до жителей в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие и не паниковать из-за сирен. Во время проверки следует включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение, добавили в ведомстве.

В чем необходимость проверять системы оповещения

Системы оповещения проверяют регулярно, чтобы убедиться в их работоспособности. Предыдущий тестовый запуск состоялся в октябре 2025 года.

Работоспособность систем оповещения можно мониторить удаленно, однако не все неисправности реально отследить дистанционно.

«Система должна быть в рабочем состоянии всегда. Кроме того, надо отработать действия дежурных смен всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при ЧС», — пояснили в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

