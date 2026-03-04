Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:08

Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране

Песков: Европа не просила о возобновлении поставок энергоносителей

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские государства не направляли запросов в адрес России о возобновлении либо наращивании поставок энергоресурсов на фоне ближневосточного кризиса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов о возможных обращениях из-за блокировки Ормузского пролива и военных действий против Ирана, передает РИА Новости.

Нет, таких обращений не было, — сказал он.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов связал текущие колебания нефтяных котировок с военной кампанией США и Израиля против Ирана, отметив, что дальнейшая динамика цен будет определяться продолжительностью конфликта. В случае затягивания боевых действий стоимость барреля может подняться до $90 (6,9 тыс. рублей), тогда как при быстром разрешении аналитик допускает откат до $70 (5,4 тыс. рублей).

Кроме того, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена барреля Brent способна подняться до $100 (7700 рублей), если блокада Ормузского пролива сохранится. Аналитик предсказал дальнейшее удорожание сырья в случае пролонгации ограничений судоходства по данному маршруту.

