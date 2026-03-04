Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 13:29

Лишенный гражданства России комик пожаловался на Евросоюз

Лишенный гражданства России Комиссаренко заявил о разочаровании в Европе

Слава Комиссаренко Слава Комиссаренко Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Лишенный российского паспорта белорусский стендап-комик Вячеслав Комиссаренко заявил о разочаровании в Европе, намекнув на это в опубликованном на YouTube видео. Юморист признался, что всегда верил в европейские ценности демократии и сменяемости власти, однако столкнулся с иным отношением к себе.

Комиссаренко отметил, что европейские политики призывали граждан стран с «диктаторскими режимами» выступать против властей. Но теперь, признался юморист, он сам ощутил на себе двойные стандарты.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что казахстанский комик Нурлан Сабуров вряд ли сможет обжаловать запрет на въезд в Российскую Федерацию, так как решение принято по соображениям безопасности. Защитник пояснил, что судебные инстанции, как правило, не пересматривают подобные дела из-за их связи с вопросами государственной защиты.

Кроме того, организаторы отменили запланированный на 2 апреля концерт российского стендап-комика Алексея Щербакова в столичном зале «Москва». Почти все билеты на выступление коллеги Сабурова и соведущего шоу «Что было дальше?» были реализованы, однако позднее анонс мероприятия удалили.

Слава Комиссаренко
комики
юмористы
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу
Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год
Путин потребовал вывести борьбу с незаконной миграцией на новый уровень
Захарова двумя словами описала реакцию фон дер Ляйен на убийство Хаменеи
Путин потребовал жестко бороться с любыми проявлениями русофобии
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.