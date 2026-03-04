Лишенный гражданства России комик пожаловался на Евросоюз

Лишенный российского паспорта белорусский стендап-комик Вячеслав Комиссаренко заявил о разочаровании в Европе, намекнув на это в опубликованном на YouTube видео. Юморист признался, что всегда верил в европейские ценности демократии и сменяемости власти, однако столкнулся с иным отношением к себе.

Комиссаренко отметил, что европейские политики призывали граждан стран с «диктаторскими режимами» выступать против властей. Но теперь, признался юморист, он сам ощутил на себе двойные стандарты.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что казахстанский комик Нурлан Сабуров вряд ли сможет обжаловать запрет на въезд в Российскую Федерацию, так как решение принято по соображениям безопасности. Защитник пояснил, что судебные инстанции, как правило, не пересматривают подобные дела из-за их связи с вопросами государственной защиты.

Кроме того, организаторы отменили запланированный на 2 апреля концерт российского стендап-комика Алексея Щербакова в столичном зале «Москва». Почти все билеты на выступление коллеги Сабурова и соведущего шоу «Что было дальше?» были реализованы, однако позднее анонс мероприятия удалили.