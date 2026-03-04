В ЕС признали, что Москва на шаг впереди США в украинском вопросе

Москва понимает истинные цели Вашингтона в украинском вопросе и выстраивает собственную дипломатическую линию, пришел к выводу аналитик Myśl Polska Камиль Вачковский. По его оценке, Россия демонстрирует, что не намерена поддаваться давлению и учитывать интересы США в региональной политике.

Как уточнил эксперт, Москва активно использует разногласия внутри западного блока и работает с отдельными странами, которые дистанцируются от американской повестки. Он указал, что российская делегация на переговорах действует жестко и последовательно, не позволяя навязать себе внешние решения.

На этом фоне Вашингтон, по мнению Вачковского, пытается расширить влияние на государства Восточной Европы и Балкан, однако сталкивается с осторожностью их руководства. Москва при этом учитывает опыт прошлых попыток давления и не допускает повторения ситуаций, которые могли бы привести к ее ослаблению.

Пора положить конец наивным иллюзиям. Хорошо, что все больше людей это понимают, — заключил Вачковский.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов. Американский лидер выразил уверенность в достижении мирного соглашения.