«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?

В России появится ГОСТ с рекомендациями для мастеров ногтевого сервиса. Что известно, какие положения включает новый стандарт, когда вступит в силу, подорожает ли маникюр?

ГОСТ начнет действовать с 30 апреля 2026 года. Документ устанавливает карты технологических процессов маникюра, педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, а также услуг для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.

Государственный стандарт описывает этапы выполнения услуг, содержит общие требования и конкретное описание технологических процессов ногтевого сервиса.

Так, классический маникюр необходимо выполнять в течение 45–60 минут, аппаратный — 40–70 минут, препаратный и комбинированный — 40–60 минут. Спа-уход за кожей рук и косметический массаж кистей рекомендуется проводить в течение 30–40 минут с подготовительными и заключительными этапами работ.

Классический (обрезной) педикюр по стандарту нужно проводить 60–90 минут с подготовительными и заключительными этапами работ в зависимости от состояния ногтей и стоп клиента, препаратный педикюр — 60–80 минут, также включая все этапы, аппаратный — 60–80 минут, комбинированный — 60–90 минут.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уход за кожей стоп и ногтями, косметический массаж стоп — 30–40 минут, укрепление или выравнивание натуральных ногтей — 70–90 минут, моделирование искусственных ногтей на верхних и нижних формах — 70–150 минут, на верхних гелевых типсах — 50–120 минут, коррекция искусственных ногтей — 60–120 минут, декоративное покрытие ногтей лаком — 5–10 минут, гель-лаком — 15–25 минут, снятие лакового декоративного покрытия — 5–10 минут, механическим или химическим способом — 10–20 минут.

На кого распространяется стандарт

Стандарт распространится на организации, независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих услуги ногтевого сервиса.

Карты типовых технологических процессов могут быть использованы при создании документов по стандартизации и технических документов, применяемых в ногтевом сервисе.

«Документ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья граждан, а также формирование добросовестной конкуренции на рынке. Применение стандарта позволит потребителям быть уверенными в том, что услуга оказывается в соответствии с установленными требованиями, а для бизнеса создает понятные и прозрачные правила работы», — заявили в Росстандарте.

В ведомстве подчеркнули, что стандарт носит добровольный характер и может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями на добровольной основе либо в случае ссылки на него в договорных обязательствах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подорожает ли маникюр из-за ГОСТа

Стоимость маникюрных услуг в России не вырастет резко после введения нового ГОСТа, а возможное повышение цен будет сдерживаться инфляцией, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«В то же время все связанные услуги и сервисы, превосходящие временной лимит стандартных процедур, будут тарифицироваться в отдельном периметре. Отчасти ГОСТ удовлетворит тех клиентов, которые хотели бы уложиться по времени в стандартный процесс», — сказал Бархота.

Он добавил, что оказание услуг на дому останется, но конкуренция с салонами обострится. По его словам, домашним мастерам маникюра придется конкурировать по направлениям качества и цены вне зависимости от условий ГОСТа.

Кроме того, СМИ и Telegram-каналы ознакомились с мнением мастеров по маникюру и педикюру. Они утверждают, что цены на услуги пока повышать не будут, а временные интервалы останутся примерно такими же.

