Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля Волочкова: британский экс-принц Эндрю звал ее на частные вечеринки

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор четверть века назад приглашал балерину Анастасию Волочкову на частные вечеринки. По ее словам, которые передает ИС «Вести», она заподозрила что-то неладное и отказала.

Я пришла на прием принца Эндрю, и на этом балу принц Эндрю подошел ко мне и предложил уже частные вечеринки. Сказал, что я буду украшением <…> Но уже тогда я почувствовала, что там у них между собой какой-то «мадридский двор». Я не хотела быть разменной монетой в руках просто каких-то политических деятелей, — заявила она.

Ранее парламент Великобритании принял беспрецедентное решение о рассекречивании документов, связанных с деятельностью экс-принца Эндрю на посту спецпредставителя по международной торговле. Депутаты палаты общин единогласно поддержали соответствующий запрос, внесенный либеральными демократами.

До этого лидер антимонархической организации Грэм Смит оценил перспективы судебного преследования брата короля Карла III. По его словам, принц Эндрю вряд ли отправится в тюрьму, несмотря на расследование о служебных злоупотреблениях и возможную проверку сообщений о сексуальных преступлениях.